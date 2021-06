Afera mailowa. Jej symbolem mogą stać się batoniki premiera. "Chyba że najciekawsze przed nami"

- Natomiast to, co ma istotne znaczenie państwowe, to wątek użycia wojska do zabezpieczenia manifestacji Strajku Kobiet. Z fragmentów korespondencji wynikałoby, że ktoś podsunął taki pomysł w dyskusji rządzących. Z przecieków nie wynika, kto to był. Pytanie, jakimi kategoriami myśli taka osoba, skoro zgodnie z prawem wojsko nie może być w prosty sposób użyte w sytuacji protestów - mówi dalej dr Chwedoruk.