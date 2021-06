Afera mailowa. Andrzej Duda: bezpieczeństwo państwa nie jest zagrożone

- Zawsze niepokoi taka sytuacja i chyba niepokoi każdego, także każdego użytkownika poczty mailowej. To jest pewna akcja pokazowa, którą ktoś prowadzi. (...) Jeżeli takie coś wycieka porcjami, to znaczy, że ma to jakiś charakter akcji politycznej - tłumaczył Duda.