Tajemniczy wybuch w Moskwie. Jedna osoba nie żyje, cztery osoby ranne

W północno-zachodniej części Moskwy doszło do wybuchu w budynku mieszkalnym, co potwierdziła rosyjska agencja TASS. W wyniku eksplozji zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Wśród poszkodowanych jest Armen Sarkisjan, wysoki rangą członek prorosyjskiej grupy paramilitarnej z obwodu donieckiego na Ukrainie. Według nieoficjalnych informacji w wyniku eksplozji Sarkisjan miał stracić lewą nogę i jest w śpiączce.

Według agencji Reutera, wybuch spowodowała bomba, która eksplodowała, gdy mężczyzna w towarzystwie ochroniarzy wchodził do budynku . Rosyjska agencja Ria Nowosti informowała wcześniej o "niezidentyfikowanym urządzeniu". Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe oraz funkcjonariusze Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji.

Śledztwo w sprawie eksplozji prowadzi moskiewska prokuratura. Władze ukraińskie nie skomentowały jeszcze tego incydentu. Agencja Reutera przypomniała, że w grudniu doszło do podobnego zdarzenia, kiedy to przed budynkiem mieszkalnym w Moskwie wybuchła bomba, zabijając rosyjskiego generała Igora Kiriłłowa. Ukraina przyznała się wtedy do zorganizowania zamachu.