Polska pomagała USA. Sikorski: nigdy nie wysłaliśmy rachunku

Według Radosława Sikorskiego obecnie największym zagrożeniem na świecie są Rosja i trzy kraje w Azji, które na łamach amerykańskiego dziennika "New York Times" minister nazwał "autokratyczną osią". Szef polskiej dyplomacji przypomniał ponadto, że Polska przed laty skierowała swoje wojska do Iraku i Afganistanu, za co "nigdy nie wysłała do USA rachunku".