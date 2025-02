Rewolucja personalna w Pałacu Prezydenckim. "W tym sensie jest to upokorzenie"

Najbardziej sensacyjnie jednak brzmi awans Nikodema Rachonia, młodszego brata Michała Rachonia z Telewizji Republika. Za rządów PiS młody Rachoń najpierw dostał pracę w państwowej spółce Energa, gdzie doszedł do stanowiska dyrektora marketingu i komunikacji, a potem został attaché prasowym ambasady RP w Waszyngtonie. Tam współpracował blisko z ówczesnym ambasadorem Markiem Magierowskim. Po jego odejściu trafił do prezydenckiego biura prasowego. Teraz Rachoń ma zostać ministrem prezydenta — będzie zastępcą Kolarskiego.

- Jeżeli zabierają Mastalerkowi biuro prasowe i odwołują Mieszka Pawlaka z funkcji dyrektora biura polityki zagranicznej, którego promował, to ze starcia z Paprocką wyjdzie osłabiony . Biuro prasowe było "konikiem" szefa gabinetu prezydenta. A teraz rzecznikiem prasowym ma być Diana Głownia, którą do Kancelarii Prezydenta z MSZ sprowadził były szef biura polityki międzynarodowej, b. wiceszef MSZ, a obecnie poseł PiS Marcin Przydacz. Obaj panowie w Pałacu Prezydenckim, mówiąc delikatnie, "nie nadawali na tej samej fali". W tym sensie jest to upokarzające dla Mastalerka — twierdzi nasze prezydenckie źródło.

Szef gabinetu prezydenta nie odniósł się do konfliktu z szefową Kancelarii Małgorzatą Paprocką. – Mogę tylko i wyłącznie potwierdzić, że dziś po południu dojdzie do zmian w Kancelarii Prezydenta. Prezydent te zmiany ogłosi. Jestem przekonany, że to bardzo dobry moment, właśnie ta końcówka na to, żeby pokazać i udowodnić, że prezydent ma plan, wie co robi i daje szanse ludziom, którzy chcą ciężko pracować – stwierdził Marcin Mastalerek w Radiu Plus.