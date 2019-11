Adrian Zandberg kandydatem Lewicy na prezydenta? Nieoficjalne rozmowy w kuluarach Sejmu. "Byłby znakomity"

Coraz więcej polityczek i polityków Lewicy mówi o Adrianie Zandbergu jak o najbardziej prawdopodobnym kandydacie tej formacji w wyborach prezydenckich.

I tłumaczy: – Adrian nie tylko pokazał klasę. Pokazał wizję lewicowej przyszłości Polski. I zrobił to w niezwykle umiejętny sposób. Zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym. Jest naszym potencjalnym kandydatem w wyborach prezydenckich. Wczoraj to pokazał.

– To prawda? – pytamy Joannę Senyszyn, partyjną koleżankę Czarzastego. – Uważam, że to nie jest argument. Ja nie miałabym problemu z tym, żeby naszym kandydatem był ktoś spoza SLD. Myślę, że Włodzimierz Czarzasty również nie – odpowiada posłanka Sojuszu.

Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej, mówi WP: – Niewątpliwie Adrian Zandberg jest bardzo sprawnym mówcą. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

Polityk z otoczenia Biedronia: – Robert nie będzie chciał kandydować i brudzić się w polskim grajdole. Dziś ma dobrą, wygodną pozycję w europarlamencie. Wciąż kojarzy się z sukcesem. Po co ma to tracić dla maksymalnie 8-10 proc. w wyborach prezydenckich? Byłby kojarzony z porażką.

Rozmówca z Sejmu: – Robert nie zaryzykuje. Może go wyprzedzić nawet Władek Kosiniak. Myślę, że cała Lewica poprze ostatecznie Zandberga. On ma o co walczyć. I nie ma nic do stracenia.