Wybory prezydenckie 2020. Zaskakująca propozycja Włodzimierza Czarzastego dla Adriana Zandberga

Wybory prezydenckie 2020. Włodzimierz Czarzasty chcąc zaskarbić sobie przychylność Adriana Zandberga, miał mu obiecać, że to właśnie Zandberg będzie kandydatem lewicy na prezydenta.

Na razie jednak tego nie robi, ponieważ "wie, że Razem musi być przynajmniej przez pierwsze pół roku we wspólnym klubie z SLD i Wiosną, żeby wynegocjować sobie stanowiska w komisjach i ugruntować pozycję formacji w Sejmie".

We "Wprost" czytamy, że niechęć lidera Razem została zauważona przez szefa SLD. Aby zaskarbić sobie przychylność Zandberga, Włodzimierz Czarzasty miał złożyć mu zaskakującą propozycję. "Czarzasty obiecał Zandbergowi, że to on zostanie kandydatem na prezydenta, a nie Biedroń" - miał ujawnić gazecie polityk lewicy.