Adam Bielan zastąpi Gowina w rządzie? Minister PiS bez wątpliwości

Adam Bielan "człowiekiem specjalnym PiS" do przeciągania posłów Koalicji Obywatelskiej na stronę Zjednoczonej Prawicy? - On przyciąga do siebie osoby, bo jest bardzo umiarkowanym i sprawnym politykiem. W to, że potrafi stworzyć byt polityczny, który będzie elementem Zjednoczonej Prawicy, jestem w stanie uwierzyć - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister Waldemar Buda. Polityk PiS wypowiedział się też na temat ewentualnego zastąpienia Jarosława Gowina przez Adama Bielana w rządzie. - Byłby dobrym ministrem. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie sądzę jednak, by sam taką drogę planował - zaznaczył Buda. Jak podkreślił, nie wyobraża on sobie, by Adam Bielan miał zastąpić Gowina jako minister rozwoju. - Nie ma tutaj planu żadnych zmian. Nie warto szukać zastępcy, bo pan premier Gowin dobrze pełni tę funkcję - zaznaczył polityk PiS.

Rozwiń