Adam Bielan nie będzie zadowolony. Mocne słowa stronnika Jarosława Gowina

Spór w między Jarosławem Gowinem i Adamem Bielanem walczącymi o przywództwo w Porozumieniu stał się przyczyną poważnej dyskusji na temat przyszłości koalicji Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem Bielana, Gowin nie jest już prezesem partii. Europoseł twierdzi, że zgodnie ze statutem ugrupowania, to on powinien być obecnie przewodniczącym formacji. W ocenie wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy z Porozumienia, Adam Bielan dopuścił się niewybaczalnych grzechów przeciwko swojej partii i nie widzi dla niego drogi powrotu do jej struktur. Polityk w programie Newsroom WP podkreślił również, że mimo tego iż Bielan może uważać się za partnera do rozmów koalicyjnych z Jarosławem Kaczyńskim, to prezes PiS takiego partnera wciąż widzi w Jarosławie Gowinie, którego popiera większość posłów Porozumienia.

