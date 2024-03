"Gangsterskie zagranie". Romanowski komentuje działania ABW

Marcin Romanowski do działań służb odniósł się w mediach społecznościowych. Przyznał, że przeszukano jego mieszkanie i pisał o "włamaniu do domu Ziobry oraz posłów Wosia i Mateckiego. "To celowe, gangsterskie zagranie budzi uzasadnione skojarzenia z metodami znanymi ze wschodnich satrapii" - ocenił Romanowski.