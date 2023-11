Ciężko uwierzyć, że to puścili. Absurdalny materiał o Hołowni w TVP

Telewizja Polska szuka nowych sposobów, by uderzyć w nowego marszałka Sejmu. Tym razem dostało się Szymonowi Hołowni za stwierdzenie, że jego wybór jest "czytelnym znakiem", iż w parlamencie jest większość zdolna do wyłonienia rządu. Pracownicy TVP zaczęli więc tłumaczyć, że znaki w różnych kulturach mają różne znaczenie, a robili to na przykładzie... sowy.