Absurd decyzji Bodnara? Wiceminister tłumaczy

Jeżeli Adam Bodnar twierdzi, że Dariusz Barski nie został powołany prawidłowo na Prokuratora Krajowego, to co z powołanym przez Barskiego Jackiem Bilewiczem, który ma go teraz zastąpić? - Prokurator Bilewicz został powołany na polecenie Prokuratora Generalnego, który był wnioskodawcą. Prokurator Krajowy Barski, który wtedy myślał, że był Prokuratorem Krajowym, był przekaźnikiem dokumentów. Prokurator Barski podejmował indywidualne decyzje i będziemy się im przyglądać. Inne decyzje były podejmowane jako pełnomocnictwa. Nie widzę niekonsekwencji - stwierdził w programie "Tłit" wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. - Prokurator Generalny Adam Bodnar wstrzymywał się z wręczeniem tego pisma z uwagi na analizy prawne. Prokuratura nie może być wykonawcą politycznych zamówień. Dziś nowa koalicja przestrzega prawa i nie realizuje politycznych zamówień. Rozumiem, że część panów, którzy dziś protestują, są związani decyzyjnie z byłym Prokuratorem Generalnym Ziobrą, a część z nich była powołana po 15 października. Widzę obronę interesów swoich. Tam dobrze się zarabia. To krzyk w obronie swojej pozycji. Od dzisiaj Prokurator Generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej. Będzie zapoznawał się z aktami sprawy byłych posłów Kamińskiego i Wąsika - dodał.

Rozwiń