"Absolutny absurd". Wiceszef MON krytykuje polecenie premiera

Zaznaczył, że "oddając szacunek i cześć tym żołnierzom i tym funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy chronią granicy, musimy mieć świadomość, że nie możemy poluzować zasad użycia broni, bo to może doprowadzić nie tylko do tego, że będą zabijani migranci po polskiej stronie, ale również do tego, że będziemy mieli wymianę strzałów z białoruskimi KGB-stami". - Tego dokładnie chce Łukaszenka i Putin. To doprowadzi do wojny - ocenił wiceszef MON.