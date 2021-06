Abp Sławoj Leszek Głódź w nowej roli. Wiadomo, ile zarobił pierwszego dnia pracy

W efekcie decyzji Stolicy Apostolskiej trzy miesiące temu musiał opuścić archidiecezję gdańską. Ukarany duchowny nie może pełnić też żadnych funkcji kościelnych. Sytuacja związana z decyzją Watykanu zmusiła go do powrotu w rodzinne strony w gminie Jaświły, gdzie mieszkańcy części wsi Bobrówka wybrali go na sołtysa sołectwa Piaski.