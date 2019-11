Abp Sławoj Leszek Głódź miał mobbingować podwładnych. Prymas Polski abp Wojciech Polak komentuje

Abp Wojciech Polak zabrał głos w sprawie abp. Sławoja Leszka Głodzia, który jest oskarżany o mobbing przez 16 księży, którzy byli jego podwładnymi. - Porusza mnie ich świadectwo, natomiast nie znam ich nazwisk - powiedział abp Polak.

Abp Wojciech Polak zapewnił, że oskarżenia o mobbing zostaną "kompetentnie zbadane". Abp Sławoj Leszek Głódź miał ubliżać, publicznie poniżać i psychicznie znęcać się nad swoimi podwładnymi, a także brać pieniądze za ich awansowanie. - Jeżeli to są sprawy wiarygodne, to zostaną one kompetentnie zbadane i papież podejmie kompetentne decyzje - powiedział Onetowi abp Wojciech Polak.