Konferencja "Solidarności". Duda, Kurski, Głódź i Jędraszewski w sali BHP

Abp Marek Jędraszewski nagrodzony w ciągu kilkunastu godzin. Na konferencji "Solidarności" w Gdańsku dostał pamiątkową miniaturę pomniku przedstawiającego Ronalda Reagana i Karola Wojtyłę. Jędraszewski został nazwany "strażnikiem solidarności".

Abp Marek Jędraszewski gościł w Gdańsku po raz pierwszy. W historycznej sali BHP obok niego siedzieli m. in. szef "Solidarności" Piotr Duda, prezydencki minister Paweł Mucha, prezes TVP Jacek Kurski oraz abp Sławoj Leszek Głódź.

Gdański metropolita zażartował, że zarówno on, jak i krakowski arcybiskup to część "Kościoła reaktywnego". Głódź stwierdził, że będzie tworzył tę "frakcję" jeszcze tylko przez pół roku. Więcej czasu do emerytury zostało Jędraszewskiemu. - Ksiądz arcybiskup ma jeszcze 5 lat. Niech kościół krakowski i polski się z tego cieszy - powiedział duchowny.