Abp Grzegorz Ryś napisał list do wiernych diecezji kaliskiej, gdzie zastępuje biskupa Edwarda Janiaka

Abp Grzegorz Ryś wystosował list do wiernych, który był w niedzielę odczytywany we wszystkich kościołach diecezji kaliskiej. Zapowiada w nim m. in., że wystąpi o przywrócenie mu kompetencji w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych tej diecezji.

Arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś, który przejął administrowanie diecezją kaliską w zastępstwie biskupa Edwarda Janiaka, wystosował to wiernych list. Jest on odczytywany w niedzielę we wszystkich kościołach tej diecezji.

- Macie więc prawo pytać: Kościele Święty, czy to naprawdę Ty? Macie to prawo, zwłaszcza Wy, którzy podobnie jak Jan postawiliście w życiu wszystko na Kościół, utrzymujecie go swoją ofiarnością, budujecie gorliwością i radykalizmem wiary, świadczycie o chrześcijaństwie w świecie, który mu wcale nie sprzyja, a nierzadko czyni przedmiotem drwin i ataków - napisał.

Abp Grzegorz Ryś: Będę w Kaliszu, ale zapraszam też do Łodzi

- Tak długo, jak długo będzie to potrzebne, jestem do waszej dyspozycji - napisał m. in. abp Ryś. Wyznaczył on do końca grudnia 16 dni, kiedy w Kaliszu będzie przyjmował interesantów. Zaznaczył jednak, że w sprawach bardzo pilnych można się z nim spotkać w Łodzi.

– Tu proszę o zrozumienie: na co dzień muszę pozostawać w archidiecezji łódzkiej, która przygotowuje się właśnie do Jubileuszu 100-lecia powstania – czytamy w liście.

Abp Ryś poinformował także, że w najbliższym czasie wystąpi do Nuncjatury apostolskiej w Polsce z wnioskiem o przywrócenie mu kompetencji w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej. Zaprosił on również wszystkich księży diecezji kaliskiej na rekolekcje, które będzie wygłaszał w drugiej połowie września w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Abp Grzegorz Ryś: Zderzamy się z grzechem ciężkim i skrywanym

- Ufam – jak zapewne Wy wszyscy – iż moja nadzwyczajna posługa w Kaliskim Kościele nie potrwa długo, i że w niedługim czasie Kościół ten na nowo będzie się cieszył swoim diecezjalnym biskupem. Znam swoją rolę z natury przejściową; w tej jednak mierze, jaka jest mi wyznaczona chcę Wam wszystkim posłużyć. I takim mnie przyjmijcie – pisze metropolita łódzki do wiernych

.

Metropolita łódzki przejął administrowanie diecezją kaliską 27 czerwca w zastępstwie biskupa Edwarda Janiaka. W głośnym filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" został on oskarżony o tuszowanie przypadków molestowania seksualnego przez księży. Władze kościelne prowadzą w tej sprawie postępowanie, a papież Franciszek nakazał biskupowi Janiakowi opuszczenie diecezji kaliskiej.

- Zderzamy się z grzechem ciężkim i skrywanym dramatycznie uderzającym w dzieci i młodzież, gorszącym i deprawującym Kościół od środka - stwierdził w swoim liście abp Grzegorz Ryś.

