9 maja Putin formalnie wypowie Ukrainie wojnę? Rzecznik Kremla: to bzdura

Doniesienia skomentował w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pytany o to, czy prezydent Rosji wypowie Ukrainie wojnę, odparł: "Nie ma na to szans. To bzdura". Dodał też, że ludzie nie powinni słuchać spekulacji, że zostanie ogłoszona powszechna mobilizacja. - To nieprawda. To nonsens - stwierdził Pieskow, cytowany przez agencję Reutera.