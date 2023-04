87-letni ocalały z Holokaustu oszukany na portalu randkowym. Stracił 2,8 miliona dolarów

36-letnia Peaches Stergo poznała swoją 87-letnią ofiarę z Nowego Jorku na portalu randkowym na początku 2017 roku i w ciągu czterech lat przekonała go do przelania 2,8 miliona dolarów na jej konto. Według aktu oskarżenia, kobieta zaczęła od poproszenia starszego mężczyznę o pożyczenie jej pieniędzy na opłacenie prawnika, który, jak twierdziła, odmówił przekazania środków z ugody. Do października 2021 roku ofiara wypisała jej 62 czeki.