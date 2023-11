800 plus. Próg dochodowy? Polacy wyrazili zdanie

Co ważne, choć podwyżka świadczenia do 800 złotych wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, rodzice na pieniądze, wypłacane w ramach 800 plus mogą czekać do 29 lutego 2024. Wynika to z zapisów znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. "Wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego (...) następuje do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r." - informuje art. 2 par. 4 wspomnianego aktu pranego.