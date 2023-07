800 plus. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zdradza szczegóły

Kto będzie upoważniony do korzystania z programu 800 plus? Beneficjentami świadczenia będą mogły zostać te same osoby, które obecnie są uprawnione do pobierania dodatku z programu Rodzina 500 plus. Oznacza to, że skorzystają z niego rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia - bez względu na dochód osiągany przez gospodarstwo domowe.