Waloryzacja 500 plus. Wiceminister finansów wyjaśnia

Waloryzacja 500+. "Mogę powiedzieć na 100 procent"

O przyszłość 500 plus został zapytany na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń. - Mogę powiedzieć na 100 procent, że nie pracujemy nad tego typu rozwiązaniem. Wprowadziliśmy cały szereg rozwiązań, które wspierają rodziny, uzupełniając także program 500 plus. To w praktyce oznacza, że w 2023 r. środki skierowane do rodzin to blisko 87 mld zł w budżecie państwa- wyjaśnił.