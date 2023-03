Chcą zwiększyć "500 plus". Pada konkretna kwota

Chcą podwyższyć "500 plus"

- Waloryzacja 500 plus jest potrzebna i byłaby bardzo dobra. Musi jednak brać pod uwagę możliwości budżetowe państwa. Jeśli będzie to możliwe, to należy podnieść świadczenie do np. 800 zł - powiedział w rozmowie z tabloidem europoseł PiS Ryszard Czarnecki.