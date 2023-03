500 plus 2023. Do kiedy złożyć wniosek? W ten sposób nie stracisz ciągłości wypłat

"Złożenie wniosku do 30 kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia. My ze swojej strony zapewniamy, że środki trafią do rodzin zgodnie z terminami" - informuje komunikat, znajdujący się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To podpowiedź dla rodziców, którzy zastanawiają się, kiedy najlepiej złożyć wniosek o 500 plus w 2023 roku.