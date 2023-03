"Jedna różnica". Szydło zapytana o rządy PiS i PO

- Niestety nie można wykluczyć, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to programy społeczne, takie jak np. 500 plus, które doradcy ekonomiczni Donalda Tuska nazywali rozdawnictwem i "pieniędzmi dla patologii", wyrzucanymi w błoto", mogą zostać wycofane - stwierdziła. Mimo słów Beaty Szydło Donald Tusk niejednokrotnie zapewniał, że nie zamierza likwidować istniejących już świadczeń socjalnych.