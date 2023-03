Morawiecki odpowiada Tuskowi. Szybka reakcja. "Pajac, a nie premier"

Morawiecki: nie z nami te numery Brunner!

Premier ocenił, że decyzja Donalda Tuska o przejściu na wcześniejszą emeryturę pokazuje jego hipokryzję. - Porzucił zaszczytną funkcję premiera Rzeczpospolitej i wyjechał do Brukseli. A co zostawił Polakom? Wyższy wiek emerytalny i głodowe świadczenia. Tak to już jest z naszą opozycją, jej działania to dokładna odwrotność obietnic składanych przed wyborami - mówi Morawiecki na filmie.