80 milionów złotych nagród dla urzędników resortu finansów

79.278.167,40 zł – taką kwotę nagród wypłacono urzędnikom resortu finansów za rządów PiS od 16 listopada 2015 r. do 23 kwietnia 2018 r. Nagrody zostały przyznane jako „docenienie dotychczasowych osiągnięć” i miały „motywować do jeszcze lepszej pracy”.

Odpowiedź przygotowana przez wiceministra finansów Mariana Banasia została opublikowana w maju na sejmowych stronach. Okazuje się, że w okresie od 16 listopada 2015 r. do 23 kwietnia 2018 wypłacono blisko 80 milionów złotych bonusów. Otrzymało ją 3051 pracowników resortu, co daje 25 tys. zł nagród na jednego pracownika (ok. 896 zł miesięcznie). A przypomnijmy, że resortem finansów we wspomnianym okresie kierował głównie Mateusz Morawiecki, obecny szef rządu.