5-letni Franek otarł się o śmierć. Teraz chłopiec może stracić wzrok

- Minął tydzień od początku choroby, a poprawy stanu zdrowia nie było. Znów przyjęto nas na oddział. Gdy przyszedł ordynator poprosił Franka, by przeszedł się z łóżka do łazienki. Synowi strasznie plątały się nogi, był osłabiony i skołowany. W końcu skierowano go na rezonans głowy - wspomina kobieta.