4-latka udusiła się w zamkniętym aucie. Rodzice byli na pogrzebie

Z informacji przekazanych przez "The Mirror" wynika, że 4-letnia Sadia zmarła, po tym jak rodzice zostawili ją na kilka godzin we wnętrzu nagrzanego samochodu. Do tragedii doszło w Iranie. Rodzina przyjechała do miejscowości Ramhormoz, by wziąć udział w pogrzebie ciotki dziecka.