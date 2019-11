30. rocznica upadku muru berlińskiego. Andrzej Duda na uroczystościach w Niemczech wspomina m.in. Jana Pawła II

30 lat temu runął mur berliński. W sobotę, przed południem rozpoczęły się uroczystości w Miejscu Pamięci Mur Berliński z udziałem m.in. prezydenta Polski Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda zaznaczył, że sobotnia rocznica jest również dobrą okazją, by wspomnieć tych, którzy polegli zastrzeleni na murze berlińskim, ale także zginęli w innych krajach Europy.

Zobacz: "Macierewicz to kolejny element układanki". Kluzik-Rostkowska ma teorię ws. wyboru marszałka seniora

- To jest wielki dzień. Patrzymy na niego z perspektywy 30 lat. Dziś jesteśmy wspólnotą, należymy do Europy Zachodniej, jednej, do Unii Europejskiej. Dumnie patrzymy w historię - powiedział Andrzej Duda.