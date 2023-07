30 do 47. Rząd PiS musi przełknąć ten sondaż

W lipcu zaledwie 30 proc. ankietowanych zalicza się do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego. Jest to niezmienny wynik od kwietnia. Tyle samo respondentów co przed miesiącem (47 proc.) określa się jako przeciwnicy urzędującego gabinetu. Co piąty badany (20 proc.) deklaruje obojętność wobec rządu co oznacza spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.