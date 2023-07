PiS wchodzi w kampanię z potężnymi problemami. "Dramatyczna zmiana"

- Dyskutowaliśmy z posłami na temat tego badania i uznajemy, że nie jest wiarygodny. Być może to wakacje wpłynęły na taki wynik, bo nie wydarzyło się nic szczególnego, by w ciągu miesiąca poparcie tak znacząco spadło - mówi nam nieoficjalnie poseł PiS-u. - Wiem, że sztab nie był zadowolony z tych wyników, bo nawet jeśli poparcie w rzeczywistości jest wyższe, poszedł sygnał, że słabniemy. Mam nadzieję, że to zmobilizuje nas do pracy - dodaje inny rozmówca z PiS-u.