3 proc. PKB na zbrojenie? Kamiński o zapowiedzi Kaczyńskiego

Wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie poprawka do projektu ustawy o obronie ojczyzny. Zakłada ona zwiększenie wydatków na polską armię do 3 proc. PKB już w przyszłym roku. Czy ustawa zjednoczy całą klasę polityczną? Czy uda się przeforsować te założenia? - Zawsze tak było. W Polsce rządziła Lewica, rządził PiS, rządziła Platforma Obywatelska - prawie każdy na dzisiejszej scenie politycznej, oprócz Szymona Hołowni i Konfederacji, w Polsce rządził - i zawsze, bądźmy z tego dumni, Polacy i polskie partie polityczne, które były u władzy, głosowały za 18. budżetem obronnym świata, bo taki jest budżet obronny RP, głosowały za wypełnianiem naszych zobowiązań sojuszniczych - komentował w programie specjalnym WP wicemarszałek Senatu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej Michał Kamiński. - Kiedy SLD wysyłało Polskę na wojnę razem z Amerykanami do Afganistanu i do Iraku, opozycyjna wtedy PO i opozycyjny wtedy PiS popierały rząd SLD w tej sprawie. Taka jest polska tradycja i tak powinno być - podkreślił Kamiński.