17-latek przyłożył mężczyźnie nóż do pleców. Zmusił go do zakupu alkoholu

Policjanci zatrzymali nastolatka, który napadł na innego mężczyznę. Groził, że potnie mu twarz, jeśli nie wykona jego poleceń. 17-latek został namierzony dzięki nagraniom z monitoringu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godz. 22. Nastolatek z Gdańska zmusił mężczyznę do kupienia alkoholu w sklepie. Przyłożył mu nóż do pleców i groził, że jeśli nie wykona jego poleceń, to "potnie mu twarz". Poszkodowany spełnił żądania, a potem zadzwonił na policję.