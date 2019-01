Myślenice. Napad na bar. Napastnicy mieli maczety, nóż i gaz

Lokal zaatakowało dwóch mężczyzn, a kolejne dwie osoby jedynie się przyglądały. Napadnięty został klient baru. Agresorzy zostali zidentyfikowani i są dobrze znani policji.

Zdarzenie miało miejsce w nocy piątku na sobotę, w ubiegłym tygodniu. Czterech mężczyzn weszło do baru w centrum Myślenic. Dwóch było jedynie obserwatorami, a dwaj inni podeszli do jednego z klientów i opryskali do gazem. Mieli również nóż. Poszkodowany ruszył w stronę jednego z atakujących, ale wtedy drugi zaszedł go od tyłu i przystawił mu maczetę do gardła - podaje portal se.pl.