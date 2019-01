Łańcuchem i maczetą w konkubinę. 15 lat dla zwyrodnialca

Arkadiusz Z. z Kowar niedaleko Karpacza został skazany na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna torturował swoją konkubinę łańcuchem i maczetą. Kobieta ledwo uszła z życiem.

Rannej kobiecie udało się wezwać na policję i pogotowie. 25-latka trafiła do szpitala. Lekarze przyznają, że ledwo uszła z życiem - Przeżyła dzięki udzielonej pomocy medycznej. Odniosła szereg obrażeń, w tym rąbaną ranę podudzia, która spowodowała otwarte złamanie, inne rany i stłuczenia całego ciała - opisywał prokurator.

Po ataku na konkubinę Z. usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu. Śledczy uzupełnili go później o próbę zabójstwa.

Mężczyzna nie przyznał się do winy. Mało tego, przebywając w areszcie nakłaniał kobietę, którą omal nie skatował na śmierć, by zmieniła zeznania. Ten fakt również miał wpływ na wyrok końcowy. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazał go na 15 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.