Po dopalaczach wbił nóż w szyję przechodnia. Usłyszał wyrok

Szesnastoletni Samuel w centrum Wrocławia zaatakował nożem przypadkowego przechodnia. Wbił mu ostrze w szyję, przebijając główną żyłę. Ofiara cudem przeżyła. W czwartek Samuel został skazany na 8 lat więzienia.

Prokuratura postawiła Samuelowi zarzuty usiłowania zabójstwa i ciężkiego uszkodzenia ciała. Sąd skazał go na osiem lat więzienia - informuje gazetawroclawska.pl. To najniższy wyrok, jaki jest możliwy w sprawach o usiłowanie zabójstwa. Wyrok jest nieprawomocny - nożownik może odwołać się do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.