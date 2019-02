Polak zamordował 100-latkę w Wielkiej Brytanii. Winny zabójstwa i rabunku

W czwartek 40-letni Polak Artur W. usłyszy wyrok przed sądem w Derby w Wielkiej Brytanii. Ława przysięgłych uznała, że jest winny. Mężczyzna w ubiegłym roku napadł na 100-letnią kobietę na ulicy. Niestety, nie udało jej się przeżyć brutalnej napaści.

- Nieuchronnie będzie to wyrok długich lat więzienia. Pan Artur W. to wie. Został przyłapany przez kamerę monitoringu, jak jechał samochodem marki Seat Leon i zwolnił, gdy zobaczył małą, delikatną kobietę. Potrzebował łatwego celu do okradzenia, bo miał spotkać się z handlarzem narkotyków. Musiał zdobyć 20 funtów na heroinę - powiedział pod koniec rozprawy sędzia Nicholas Dean.

Ofiara cudem przeżyła obóz koncentracyjny

Do napadu doszło w maju ubiegłego roku w Normanton w Wielkiej Brytanii. 100-letnia Zofija Kaczan wyszła z domu do kościoła. W pewnym momencie została napadnięta przez Artura W. Mężczyzna z impetem wyrwał jej torebkę. Kobieta upadła i doznała wielu obrażeń, m.in. poważnego urazu szyi oraz złamania kości policzkowej. Zabrano ją do szpitala, ale kilka dni po napadzie zmarła. Doszło do komplikacji i ostrego zapalenia płuc.