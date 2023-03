13. emerytura 2023. Kiedy wypłata? Świadczenie wkrótce trafi do seniorów

Kiedy 13. emerytura? Wypłaty ruszają już w marcu

Jak informuje ZUS, "trzynastki" będą wypłacane wraz z kwietniową emeryturą. W tym roku część seniorów otrzyma je jednak już w marcu - wynika to z faktu, że 1 kwietnia wypada w sobotę, która nie jest dniem roboczym. Oznacza to, że pierwsze dodatki trafią do emerytów już 28 marca. Nieco dłużej na wypłatę poczekają natomiast osoby, pobierające świadczenie podstawowe kolejno w 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dniu miesiąca. W ich przypadku dodatek zostanie przekazany standardowo, wraz z emeryturą w kwietniu.