10 lat temu żar lał się z nieba. Padł kwietniowy rekord ciepła

Dzięki takiemu rozkładowi ciśnienia, w Polsce notowano niezwykle wysokie jak na kwiecień temperatury. Rekord padł w miejscowości Słupca w Wielkopolsce, gdzie 29 kwietnia zarejestrowano +32.5 st. C, ale gorące powietrze objęło niemal całą Polskę, nie docierając jedynie na same Wybrzeże. W wielu miejscach Polski zachodniej i południowej padły nie notowane dotąd rekordy ciepła. Najwcześniejszy upał w historii pomiarów w Polsce miał miejsce jednak w 1968 roku, a było to 23 dnia miesiąca. W Trzebiechowie w województwie lubuskim zmierzono wtedy 31,5 st. C. Rekord ten utrzymał się dokładnie do 29 kwietnia 2012 roku.