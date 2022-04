Szczegółowa prognoza pogody na majówkę. Padnie nawet 20 stopni

Pogoda na majówkę. Temperatura podskoczy

Temperatura w trakcie majówki utrzyma się każdego dnia na podobnym poziomie. Najchłodniej będzie tradycyjnie wzdłuż Wybrzeża, gdzie słupki rtęci na termometrach osiągną co najwyżej 9-11 st. C. W pozostałych regionach odnotujemy przeważnie ok. 15-20 st. C. W sobotę najcieplej ma być na Ziemi Lubuskiej, gdzie zmierzymy ok. 19-20 st. C, w innych miejscach Polski zachodniej będzie to przeważnie ok. 17-18 st. C. Na pozostałym obszarze spodziewamy się ok. 14-16 st. C a na Podlasiu nie więcej niż 13 st. C. W niedzielę taką wartość wskażą termometry na Pomorzu Zachodnim, poza tym prognozujemy ok. 16-18 st. C.