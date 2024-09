1 grosz zdenerwował PiS. Szykuje się afera z RODO w tle?

Jarosław Kaczyński zaapelował również do wszystkich sympatyków, by przekazywali nawet drobne kwoty na wsparcie skrzywdzonej - jak uważa - formacji. "Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Twojej pomocy! Koalicja 13 grudnia zrobi wszystko, aby zniszczyć w Polsce praworządność i demokrację" - napisali przedstawiciele PiS.

W odpowiedzi na te apele ogłoszona została akcja z 1 groszem . Silni Razem zachęcili, by przekazywać na konto partii drobne kwoty, które sparaliżują zbiórkę i zmuszą PiS do zwrotów przelewów, co wiązać się będzie z kosztami.

Kaczyński zareagował na te zapowiedzi. - Przygotowana już jest akcja wpłacania po kilka groszy na nas, żeby nam utrudnić sytuację, z jakimiś tam dopiskami. My oczywiście będziemy musieli to zwracać, to chodzi o to, żeby nas tym obciążyć. Ale my będziemy mieć z tego korzyść, będziemy mogli - ponieważ to trzeba podpisać - wiedzieć, gdzie są Silni Razem - skomentował prezes PiS.