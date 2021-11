Zwrot ws. Marszu Niepodległości. Piotr Müller mówi o prowokacjach, opozycja krytykuje

Marsz Niepodległości będzie miał charakter państwowy. To oznacza, że mimo wcześniejszych decyzji sądów marsz będzie legalny. O ten ruch ze strony rządzących został zapytany w Sejmie Piotr Müller. - Nic gorszego nie mogło by się stać niż marsz, który nie byłby odpowiednio zabezpieczony i który mógłby być podatny na różnego rodzaju prowokacje. A te prowokacje mogą się zdarzyć. Wiemy o tym, że na terenie Polski są aktywne komórki rosyjskie czy białoruskie, które mogą próbować podejmować jakieś działania w charakterze prowokacji - mówił rzecznik rządu. Inaczej decyzję rządu odbiera opozycja. - Jarosław Kaczyński postanowił podać rękę panu Bąkiewiczowi i bierze pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzy na terenie Warszawy - przekonuje Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Co na to były koalicjant PiS? Więcej w materiale wideo.