Zwrot ws. ks. Michała Misiaka. Biskup zwolnił go z ekskomuniki

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś zdjął z ks. Michała Misiaka ekskomunikę. Duchowny twierdzi, że może już odprawiać msze. Wrócił do przeprowadzania rozmów z ludźmi na ulicach Łodzi. I twierdzi, że udało mu się potwierdzić jego zastrzeżenia dotyczące celibatu w Kościele.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ks. Michał Misiak zaciągnął na siebie ekskomunikę. Właśnie została zdjęta (East News, Fot: Justyna Rojek)

"W oparciu o kanon 1355 par. 2 Kodeksu Prawa kanonicznego, mając na uwadze podjęty przez Księdza czas pokuty i nawrócenia i złożone przede mną Wyznanie Wiary, niniejszym zwalniam Księdza z kary ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa, którą zaciągnął Ksiądz 24 maja br" - poinformował w dokumencie abp Grzegorz Ryś.

Ks. Michał Misiak wrócił już do pracy duszpasterskiej. W środę napisał na Facebooku, że przez kilka ostatnich dni siedział na łódzkich ławkach i rozmawiał z ludźmi. Twierdzi, że doszło do ok. 60 spotkań.

"Pan potwierdził moją nową misję... 50% mężczyzn, którzy przyszli na modlitwę i rozmowę poruszyło nowy/stary problem... „Czuję powołanie do kapłaństwa, ale nie mam powołania do celibatu...” Kościele święty!!! to znak czasu" - napisał na Facebooku.

Zobacz także: "Wałęsa nie był za dialogiem”. Jacek Sasin ostro o byłym prezydencie

Ks. Michał Misiak i powtórny chrzest

W czerwcu ks. Michał Misiak poinformował, że przyjął chrzest w Jordanie, tak, jak "przedstawia go Biblia". "Czyli w celu opowiedzenia się za Jezusem. Nie miałem intencji zmiany Kościoła ani nie zgłębiałem aspektu prawnego tego wydarzenia - wyjaśnił.

Inne zdanie na ten temat miał jego proboszcz. Ks. Remigiusz Recław stwierdził, że rozmawiał o tym wydarzeniu z duchownym i zaproponował mu wyznanie wiary, tak by ks. Misiak mógł wrócić do Kościoła. - Michał mi powiedział na to: Ja nie chcę - stwierdził.

Ks. Michał Misiak o celibacie

W nagraniach opublikowanych na Facebooku ks. Michał Misiak przyznał, że ma problem z celibatem. - Powiedziałem biskupowi, że chciałbym mieć żonę - powiedział. Duchowny chciał być jednocześnie księdzem i mężem.

- Michaś, koniec marzeń, schodzisz na ziemię, idziesz na wikariusza do parafii, albo piszesz do Watykanu nie o zwolnienie z celibatu, ale o wydalenie z kapłaństwa - miał usłyszeć.