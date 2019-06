Ksiądz został ekskomunikowany. Proboszcz wyjaśnia przyczyny decyzji

Ksiądz Michał Misiak z archidiecezji łódzkiej został wykluczony z Kościoła katolickiego. Jak informuje proboszcz parafii, do której należał były duchowny, powodem nałożenia ekskomuniki na Misiaka było ponowne przyjęcie chrztu.

Proboszcz Remigiusz Recław tłumaczy, że Misiak może ponownie dołączyć do wspólnoty Kościoła poprzez wyznanie wiary. - Michał mi powiedział na to: Ja nie chcę. I tu jest problem, potrzebujemy pomodlić się za Michała, popościć za Michała. Chcę was zachęcić do postu w intencji nawrócenia, powrotu do Kościoła katolickiego - mówił duchowny w skierowanym do wiernych nagraniu.