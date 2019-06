Lubiany ksiądz "idzie na urlop". "Nie będę wykonywał czynności kapłańskich"

"Czuję, że robię to, co w sumieniu rozeznaję za słuszne" - twierdzi ksiądz Łukasz Kachnowicz. Lubiany lubelski duchowny przeprowadził się do mieszkania. Nie zamierza już odprawiać mszy. Chce "żyć i pracować jak inni ludzie".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ks. Łukasz Kachnowicz udzielał się m.in. na Youtube (Youtube.com/Łukasz Kachnowicz)

"Tak, to prawda" - napisał we wtorek w nocy ks. Łukasz Kachnowicz. Kilkanaście godzin później wyjaśnił, że w jego życiu doszło do poważnej zmiany.

"Wszedłem do mojego nowego mieszkania. Pierwszy raz od 9 lat nie przeprowadzam się na plebanię, tylko do mieszkania w bloku" - napisał na Facebooku. Wpisy są już niedostępne.

Twierdzi, że to "oficjalny urlop". "Od najbliższej niedzieli nie będę wykonywał czynności kapłańskich. Będę żył i pracował jak inni świeccy ludzie" - wyjaśnił ks. Łukasz Kachnowicz.

Zobacz też: Adam Bodnar zareagował na konkretną sprawę. "To trochę dziwne"

Ks. Kachnowicz był znany z nietypowych akcji

Zapewnił też, że nie ma depresji i do swojej decyzji dojrzewał od dłuższego czasu. "Czy bałem się tej decyzji? Cholernie! Kiedyś zresztą usłyszałem w pewnej rozmowie: jakie odejście, przecież nie dasz sobie rady, co ty będziesz robił?! Wiecie co mi pomogło? Siłownia" - napisał.

Ks. Kachnowicz był wikariuszem w parafii garnizonowej, duszpasterzem akademickim UMCS i moderatorem diecezjalnym ds. animacji misyjnej studentów - podaje "Kurier Lubelski". Przyjął swięcenia 9 lat temu.

W ostatnim czasie ostro odpowiadał księżom, którzy krytykowali strajk nauczycieli. Był znany z akcji, w trakcie której chodził po centrum Lublina i pytał przechodniów, czy może zrobić dla nich coś dobrego.