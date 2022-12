Zwrot ws. Iwony Wieczorek. Były szef polskiej policji mówi o "dodatkowych dowodach"

- Niestety, w pracy policji również bywa, że funkcjonariusze albo odbijają się od ściany, albo do niej dochodzą. Na zasadzie: "Wiemy, że coś jest na rzeczy, ale trzeba przełożyć to później na dowody". Jeśli po jednej stronie mamy nieszczęście jednej rodziny, nie możemy dopuścić do pochopnej realizacji, by nastąpiło nieszczęście drugiej rodziny. Pewna ostrożność, kiedy nie ma dowodów, jest lepsza niż 100-procentowa wykrywalność, bo to wtedy powinniśmy się głębiej zastanawiać, o co chodzi. Osoby z zewnątrz patrzą na to inaczej. Domagają się postawienia zarzutów, złapania natychmiast sprawcy itd. A policjanci zaangażowani w tą sprawę byli przygotowani do obiektywnej oceny faktów, choć przecież mogli ulec tzw. przeczuciu czy emocjom. Czasami jak ktoś pójdzie na skróty, to później można spowodować tragedię i fakt, iż przegrywa się sprawę w sądzie - uważa gen. Andrzej Matejuk.