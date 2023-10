Zwołują nadzwyczajny szczyt. "Istnieje poważne ryzyko"

Michel ostrzegł, że konflikt może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa społeczeństw europejskich. - Jeśli nie będziemy ostrożni, może to zaostrzyć napięcia między społecznościami i podsycić ekstremizm. Wreszcie istnieje poważne ryzyko migracji i przemieszczania się dużej liczby osób do krajów sąsiadujących, które już mają na swoim terytorium znaczną liczbę uchodźców. W przypadku nieostrożnego postępowania istnieje ryzyko dalszych fal migracyjnych do Europy - ostrzegł Michel.