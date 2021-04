Zwolnienia w Polska Press. Daniel Obajtek: nie mam zamiaru robić żadnej rewolucji

Poinformował też, że w ostatnim czasie odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi. "Warto wiedzieć, że w tej spółce podwyżek nie było od 2008 r., baza lokalowa jest zaniedbana, a ponad 60 proc. treści do tytułów regionalnych było generowanych w Warszawie, dziennikarze byli zwalniani. Tymczasem kondycja samej spółki jest dobra, Polska Press co roku generowała zyski, ma na kontach ponad 70 mln zł gotówki i stać ją na to, by zainwestować w poprawę warunków i jakości. Zarząd tej spółki ma przedstawić plan jej rozwoju" - tłumaczył Daniel Obajtek.