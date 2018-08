Zwłoki przez kilka godzin znajdowały się na podwórku. Bo nie miał kto stwierdzić zgonu

Podwórko, centrum miasta. Rodzina i gapie przez kilka godzin patrzą na ciało mężczyzny. Najpierw w pozycji wiszącej, potem ułożone na ziemi. Ale cały czas w tym samym miejscu. Powód? Szukanie lekarza, który stwierdzi zgon. Pogotowie nie chciało przyjechać, a policja była bezradna.

Wszystko działo się we wtorek rano przy ulicy Matejki w Zielonej Górze. O 6:30 na miejscu zjawiła się policja, chwilę wcześniej strażacy. To oni zdjęli wiszące ciało i ułożyli na ziemi i przykryli folią. Rola funkcjonariuszy policji ograniczała się do prób ściągnięcia lekarza i pilnowania zwłok.

Dramat rodziny, która musiała patrzeć na zwłoki i na twarze gapiów, trwał długo. Dopiero przed godz. 12 przyjechał lekarz, który stwierdził zgon. Ten przypadek jest wyjątkowo drastyczny, bo wydarzył się nie w mieszkaniu, ale w miejscu publicznym. - To było w centrum miasta, zebrali się ludzie, dlatego było to tak bulwersujące. Było zamieszanie, rodzina miała pretensje - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Do stwierdzenia zgonu nie przyjeżdża też pogotowie, bo jego zadaniem jest ratowanie życia. Może to zrobić tylko lekarz rodzinny. Ten zaś nie mógł wcześniej dotrzeć na miejsce tragedii. Orzec zgon mógłby też koroner, ale Zielona Góra nie zatrudnia dodatkowego lekarza, bo to miasta dodatkowe koszty. Przez to, jak mówi Barska, takie sytuacje się powtarzają. - Przepisy wymagają zmiany - mówi Barska. Rozwiązać sytuację mogłoby finansowanie koronerów przez NFZ, bo wielu gmin po prostu na nich nie stać.